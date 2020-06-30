"Мы совершили прорыв". В ЦИК заявили об отсутствии реальных жалоб по голосованию

За шесть дней голосования по поправкам к конституции в комиссию Центризбиркома РФ практически не поступало реальных жалоб от россиян на нарушения процесса волеизъявления. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. Речь идёт о тех жалобах, которые требуют рассмотрения на заседании ЦИК.

— Я впервые за эти пять лет наблюдаю, что количество жалоб, реальных жалоб, их нет сегодня. Это те жалобы, которые требуют рассмотрения на заседании комиссии, их практически нет, — отметил он.

Он отметил, что были только некоторые провокационные ситуации. Но всё, что касается обвинений власти и вбросов, таких жалоб не было. И в этом смысле, подчеркнул Булаев, даже произошёл "некий прорыв".

— Всё, что касается обвинения власти: административный ресурс, карусели, вбросы и так далее. Такого рода жалоб мы пока не имеем, и мне кажется, что в этой части мы даже совершили некий прорыв, — отметил зампред ЦИК.