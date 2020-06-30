Собянин заверил москвичей, что их личные данные в системе электронного голосования были надёжно защищены

Система электронного голосования по поправкам к конституции была надёжно защищена, перед запуском она несколько раз тестировалась, и личные данные пользователей оставались в безопасности. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

— Привлекали хакеров, которые пытались нарушить или сломать работу системы. Это вполне сформированная и защищённая система, — подчеркнул градоначальник и добавил, что её также изучали международные эксперты.

Собянин добавил, что 98 тысяч человек, подавших заявки на онлайн-голосование, не были допущены к участию из-за неточностей в указании данных. За малейшие нестыковки или подозрительный телефон сразу же аннулировали анкету.

Мэр подчеркнул бесполезность попыток проголосовать дважды. Он напомнил, что все списки тщательно проверяются и будут сверены ещё раз.

— Все эти попытки два раза проголосовать — это бессмысленная история, мы всё равно там или там вычеркнем, когда начнётся сверка, — заключил Собянин.