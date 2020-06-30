Явка на электронное голосование по поправкам к конституции составила 93%

Явка на дистанционное голосование по поправкам к Конституции России составила 93%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" .

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно.