Явка на дистанционное голосование по поправкам к Конституции России составила 93%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
– Остановлено электронное голосование, явка 93%, – сказал мэр столицы.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Явка на электронное голосование по поправкам к конституции составила 93%
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