Алексей Комиссаров о голосовании по поправкам к конституции: Злоупотребления сведены к нулю

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров высоко оценил организацию общероссийского голосования по поправкам к конституции. По его словам, весь процесс проходит при тотальном общественном наблюдении, а возможность голосования в любой удобный день обеспечила избирателям комфорт и эпидемиологическую безопасность.

— То, что я видел сам на своём избирательном участке: все электоральные процедуры голосования проходят при тотальном общественном наблюдении. По всей стране наблюдателей аж полмиллиона. Любые злоупотребления сведены к нулю, — приводит слова Комиссарова пресс-служба ОНФ.

Он отметил, что его семья свой выбор уже сделала, поскольку Комиссаров считает важным проявлять свою гражданскую позицию на выборах любого уровня, независимо от того, как голосовать — за или против.

— В этом вопросе хуже всего индифферентность. Тем более когда речь идёт о конституции. Это основной закон страны, это основополагающий документ для жизни всей России на годы вперёд, — отметил он.