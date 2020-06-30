Шойгу доложил Путину об открытии четырёх медцентров

В российских регионах открылись сразу четыре новых медицинских центра, построенных силами Министерства обороны РФ. Медучреждения заработали в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Ожидается, что они в самое ближайшее время начнут борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сегодня Владимиру Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

— В соответствии с вашим поручением в Воронеже, а также городах Республики Дагестан — Каспийске, Дербенте и Хасавюрте — Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей ёмкостью 400 койко-мест, — сказал он на встрече с главой государства.

Владимир Путин отметил, что новые медцентры обладают всем необходимым для лечения коронавируса, и напомнил — строительство учреждений началось через два месяца после начала эпидемии. Он также выразил надежду, что они внесут свой вклад в борьбу с пандемией.