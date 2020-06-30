Разборка по-питерски. Дорожный конфликт из-за обгона справа закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе водитель не захотел пропускать перед собой Range Rover, который пытался объехать пробку по обочине справа. Владелец внедорожника разозлился так, что конфликт закончился стрельбой.

Владелец иномарки, заметив, что его не хотят пропускать, перегородил путь своему "обидчику" и вышел с ним на разговор. После агрессивной словесной перепалки он ударил по боковому зеркалу автомобиля своего оппонента и сломал его. Пострадавший решил проучить хулигана и воспользовался перцовым баллоном. В ответ владелец внедорожника схватился за пистолет и начал стрелять.

— После второго выстрела он ударил рукояткой пистолета по лобовому стеклу, затем стволом по капоту. Потом сел в машину и уехал. Я вызвал наряд полиции и написал на него заявление, — рассказал Лайфу пострадавший Дмитрий Горанский.

Дмитрий добавил, что всего этого можно было бы избежать, если бы водитель автомобиля Range Rover пошёл на мирные переговоры. Стрелка теперь разыскивает полиция.