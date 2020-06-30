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В Латвии запретили вещание семи российских телеканалов

Решение принято якобы в связи с тем, что данные СМИ контролируются находящимся под санкциями ЕС журналистом Дмитрием Киселёвым.

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Фото © Pixabay

Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание на территории страны семи телеканалов: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, поскольку находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселёва, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями, — объяснил решение совет.

Ведомство призвало ввести аналогичный запрет на территории всего Евросоюза. В контролирующем органе подчеркнули, что для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Европе.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ввёл временный запрет на ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI. Связано это с показом передач с участием российских деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности".

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