В Латвии запретили вещание семи российских телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание на территории страны семи телеканалов: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

— RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, поскольку находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселёва, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями, — объяснил решение совет.

Ведомство призвало ввести аналогичный запрет на территории всего Евросоюза. В контролирующем органе подчеркнули, что для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Европе.