Украина запретила транслировать телеканал RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ввёл временный запрет на ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поясняется, что такие меры были приняты из-за того, что в эфире RTVI неоднократно транслировались аудиовизуальные произведения с участием российских деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности".

В частности, в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года на телеканале демонстрировались фильмы и передачи с участием таких лиц, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, как Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе и Михаил Пореченков.

Таким образом, начиная с 7 марта и до конца года украинским провайдерам запрещается транслировать программы RTVI в Незалежной.

В 2015 году Министерство культуры Украины составило список лиц, которые "представляют угрозу национальной безопасности". В него вошли известные актёры, музыканты и спортсмены, включая Александра Розенбаума, Михаила Боярского, Юрия Гальцева и Владимира Бортко.

Напомним, на Украине до сих пор существует сайт "Миротворец". Он известен скандальными публикациями, в которых обнародованы личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисленных к "изменникам родины". Сейчас в чёрном списке находятся известные российские деятели, например Андрей Малахов, Владимир Познер, Михаил Галустян.