Малахова внесли в чистилище "Миротворца" за телемост

Журналиста обвиняют в сознательном участии в "информационно-пропагандистской провокации".

Телеведущего Андрея Малахова внесли в чистилище скандального украинского сайта "Миротворец" после телемоста между Украиной и Россией "Надо поговорить", организованного телеканалом "Россия 1".

Малахова обвиняют в том, что он сознательно принял участие в "информационно-пропагандистской провокации".

Телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить" прошёл по "Скайпу". Изначально трансляцию планировалось организовать совместно с украинским телеканалом NewsOne, однако он отменил телемост из-за угроз сотрудникам.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года, известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины".