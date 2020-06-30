Путин посмертно наградил подростка, спасшего тонущего товарища ценой своей жизни

Президент России Владимир Путин наградил 15-летнего Аюра Балдандоржиева, который два года назад ценой своей жизни спас друга. Инцидент произошёл на одной из рек в Бурятии. Телеканал "360" пообщался со спасённым парнем и выяснил, что произошло в тот злополучный день.

— Мы купались, и там воронка образовалась. Я начал тонуть. Аюр вытолкнул меня из воды, а у самого сил, видимо, не хватило. Когда уже выбрались из воды, заметили, что Аюра нет. Несколько раз нырнули — не нашли его, — рассказал молодой человек.

Как стало известно позже, река оказалась глубокой лишь в одном месте — именно там, где отдыхали подростки. Ребята поняли, что не могут выбраться, и тогда Аюр и бросился к ним на помощь. Сегодня он был награждён медалью "За спасение погибавших" посмертно.