Путин посмертно наградил подростка, спасшего тонущего товарища ценой своей жизни

Президент России Владимир Путин наградил 15-летнего Аюра Балдандоржиева, который два года назад ценой своей жизни спас друга. Инцидент произошёл на одной из рек в Бурятии. Телеканал "360" пообщался со спасённым парнем и выяснил, что произошло в тот злополучный день.
— Мы купались, и там воронка образовалась. Я начал тонуть. Аюр вытолкнул меня из воды, а у самого сил, видимо, не хватило. Когда уже выбрались из воды, заметили, что Аюра нет. Несколько раз нырнули — не нашли его, — рассказал молодой человек.
Как стало известно позже, река оказалась глубокой лишь в одном месте — именно там, где отдыхали подростки. Ребята поняли, что не могут выбраться, и тогда Аюр и бросился к ним на помощь. Сегодня он был награждён медалью "За спасение погибавших" посмертно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкальском крае четверо человек утонули, спасая из реки ребёнка. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Девочка осталась жива.