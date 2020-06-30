В Европе массово захватывают пустующие из-за пандемии дома россиян

В Европе всё чаще стали захватывать дома россиян, которые пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако особо сильно эта проблема обострилась в Испании, законы которой порой могут встать на сторону захватчиков, называемых также сквоттерами.

— Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из Восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган, — рассказала в беседе с "Газетой.ру" русскоговорящая жительница Испании.

По её словам, проблема сквоттинга существовала всегда, однако в период эпидемии коронавируса случаи захвата зданий участились. Согласно закону Испании, любой человек имеет право на жильё, а потому освободить свой дом от сквоттера становится проблематично. Кроме того, согласно закону страны, владелец дома не имеет права даже войти внутрь, чтобы забрать свои вещи. А если же ворваться и выгнать захватчиков силой, могут появиться серьёзные проблемы с полицией.