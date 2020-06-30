Оклады военнослужащих и силовиков России повысят на 3%

Российским военнослужащим и сотрудникам силовых структур с 1 октября этого года повысят оклады на три процента. Об этом сообщается в постановлении правительства. В частности, в 1,03 раза увеличат оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и по призыву.

Увеличатся размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии РФ, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

В связи с повышенными окладами власти пересмотрят размер пенсий уволившимся со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей.