Евросоюз назвал страны, границы с которыми откроют 1 июля. России в списке нет

Совет Евросоюза опубликовал окончательный список государств, с которыми уже с 1 июля будут открыты внешние границы сообщества. Исходя из эпидемиологической обстановки, в перечень вошли следующие страны:

Алжир Австралия Канада Грузия Япония Черногория Марокко Новая Зеландия Руанда Сербия Республика Корея Таиланд Тунис Уругвай

ЕС также откроет границы для Китая, если Пекин подтвердит готовность предпринять аналогичный шаг. Как и ожидалось, России и США в списке нет.