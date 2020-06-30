Евросоюз назвал страны, границы с которыми откроют 1 июля. России в списке нет

Совет Евросоюза опубликовал окончательный список государств, с которыми уже с 1 июля будут открыты внешние границы сообщества. Исходя из эпидемиологической обстановки, в перечень вошли следующие страны:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Черногория
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Республика Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
ЕС также откроет границы для Китая, если Пекин подтвердит готовность предпринять аналогичный шаг. Как и ожидалось, России и США в списке нет.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса.