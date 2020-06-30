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Евросоюз назвал страны, границы с которыми откроют 1 июля. России в списке нет

Также в перечне отсутствуют США.

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Фото © Pixabay

Совет Евросоюза опубликовал окончательный список государств, с которыми уже с 1 июля будут открыты внешние границы сообщества. Исходя из эпидемиологической обстановки, в перечень вошли следующие страны:

  1. Алжир
  2. Австралия
  3. Канада
  4. Грузия
  5. Япония
  6. Черногория
  7. Марокко
  8. Новая Зеландия
  9. Руанда
  10. Сербия
  11. Республика Корея
  12. Таиланд
  13. Тунис
  14. Уругвай

ЕС также откроет границы для Китая, если Пекин подтвердит готовность предпринять аналогичный шаг. Как и ожидалось, России и США в списке нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса.

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