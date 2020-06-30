В черешне нашли маленьких белых червей, и это личинки мух. 2 совета по выбору ягод без них

По Сети активно распространяются посты о том, что в этой ягоде находят маленьких личинок. Стоит ли отказываться от неё из-за них? Разбираемся с экспертом и Роспотребнадзором.

Черешня — возможно, самая популярная ягода для россиян летом. Как минимум в Интернете ей уделяют больше внимания, чем клубнике, малине и ежевике. Вместе с этим к ягоде относятся с опасением, потому что в ней периодически можно найти странных червей.

спасибо, узнала, что в черешне часто водятся личинки, которых сложно заметить, отлично, вкусно, я больше никогда в жизни черешню в рот не возьму 😝😝😝🍒🍒🍒 pic.twitter.com/d43E1lZ0aB — Другая Ведьма (@loving_wmn) June 19, 2020

И тема вокруг черешни актуальна. Пост в "Твиттере" об этом, прикреплённый выше, собрал 5,3 тыс. лайков, почти 1 тыс. ретвитов и 406 ответов при том, что у автора поста нет и 200 подписчиков. В нём говорится, что эти черви — личинки мух.

Это не единственный случай, когда пост про личинок в черешне стал резонансным. В группе города Новый Уренгой местный житель сообщил, что купил в магазине ягоды и в них оказались черви. В комментариях также начали спорить, что это за личинки, опасны ли они и во всех ли ягодах содержатся.

Что это за личинки?

Маленькие белые черви в черешне — это личинки вишнёвой мухи. Насекомые откладывают их в ягоду, пока она незрелая. Об этом говорится на сайте Университета штата Айова (США).

Фото © Wikipedia

Вишнёвая муха. Черви в черешне — её личинки.

— Маленькие белые черви — это, вероятно, личинки вишнёвой мухи (Rhagoletis spp.). В мае они откладывают яйца на растущие плоды. Повреждённые созревшие ягоды кажутся сжатыми и сморщенными, они обычно и содержат одну белую личинку (опарыш), размер которой составляет примерно четверть дюйма.

Личинки мух есть во всей черешне?

Нет. Тот же Университет штата Айова объясняет, что личинки содержатся далеко не во всех ягодах. Садовники борются с паразитами.

— Для предотвращения появления личинок внутри плодов черешни дерево нужно тщательно опрыскивать инсектицидами, когда появляются взрослые особи и до того, как самки отложат яйца в молодые плоды. Мухи вылупляются долгое время, поэтому плантации потребуется несколько процедур опрыскивания, — говорится на сайте университета.

Впрочем, полностью избавиться от них, скорее всего, невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить появление повреждённых ягод на прилавках магазинов, садовники применяют другие методы.

— Ущерб вишнёвой мухи для плантации сильно варьируется от года к году. Возможно более практичное решение — понести некоторый ущерб и потерять часть пригодных для употребления фруктов, нежели пытаться избавиться от них полностью, — сообщает Университет штата Айова.

Врач-диетолог Марина Аплетаева также сообщила Лайфу, что все ягоды в корзине не могут быть червивыми. Если вы видите испорченную ягоду, просто выбросите её, в остальных плодах их быть не должно.

— Личинки иногда встречаются в ягодах, это нормально. Все поголовно быть червивыми не могут. В любом урожае будет несколько испорченных ягод. Они все растут в природе и не могут быть изолированы от воздействия насекомых, — говорит эксперт.

Как выбрать черешню без мух?

Роспотребнадзор рассказал Лайфу, как выбрать черешню без червей. Для этого нужно следовать двум правилам:

1. Покупайте черешню только в магазинах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке есть лаборатория, которая занимается этим. Вы можете попросить информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, вам должны предоставить документы по первому требованию. Брать ягоды на стихийных рынках или "с рук" не рекомендуется.

2. Смотрите на внешнее состояние ягоды. У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно.

Если вы особенно беспокоитесь насчёт личинок мухи, можете раскрывать каждую ягоду, чтобы убеждаться, что их нет. Опять же — они не могут быть в каждой.

Другие советы по выбору черешни

Черви — не единственная опасность, которую несёт с собой черешня. Ягода может плесневеть и гнить, а это тоже сказывается на вкусе и влечёт за собой неприятные последствия.

— Плесень, развивающаяся на ягодах, опасна для здоровья. Грибки токсичны. Гнилая, испорченная, плесневелая ягода опасна. Она может вызвать интоксикацию, расстройство желудочно-кишечного тракта, — говорит врач-диетолог Марина Аплетаева.

Эксперт отметила, что нужно следить, чтобы ягода была свежей. Это легко определить по цвету: слишком тёмная черешня — скорее всего, перезревшая.

Есть и другие советы по выбору черешни. Соблюдая их, вы сведёте количество некачественных ягод к минимуму:

1. Смотрите на цвет черешков, сообщает "Роскачество". Они должны быть зелёными. Если черешки побурели и высохли, значит, черешня долго хранилась.

2. Смотрите, чтобы черешки в принципе были, и не берите ягоды без них, сообщает "Роскачество". Если их нет, то в месте их прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета.

А отказываться от черешни из-за паранойи насчёт личинок в ней точно не стоит.