Девушка случайно сожгла себе глаза и осталась слепой, пытаясь сделать косметику в домашних условиях

Мы пошли за покупками, и я встретила женщину, которая знала, что со мной случилось. Она дотронулась до моей руки, и я услышала сочувствие в её голосе, что немного расстроило меня. Но, с другой стороны, то, что многие люди, которых я даже не знаю, поддерживают меня, помогает мне чувствовать себя не так одиноко в этой темноте

Марта Бустос