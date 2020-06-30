Девушка случайно сожгла себе глаза и осталась слепой, пытаясь сделать косметику в домашних условиях

24-летняя Марта Бустос попыталась приготовить мыло и косметику в домашних условиях, не подозревая, каким кошмаром это для неё обернётся. Во время процесса девушке на лицо и в глаза попала смесь, в состав которой входил едкий натрий. Марту срочно госпитализировали с серьёзными ожогами, пишет Marca.
В результате несчастного случая Марта потеряла зрение и провела две недели в больнице, где ей сделали несколько операций. Но врачи считают, что девушке необходима пересадка роговицы. И это единственная надежда на то, что она снова начнёт видеть.
Ситуация осложняется тем, что Марта находится в чужой стране и у неё нет страховки. Она переехала из Испании в США из-за того, что влюбилась. И хотя избранник девушки, Дэвид, поддерживает её во всём и находится рядом в трудную минуту, Марте всё равно приходится нелегко. Пара организовала сбор средств на GoFundMe, и пострадавшая испанка отчаянно верит, что снова сможет увидеть любимые лица и солнечный свет.
Мы пошли за покупками, и я встретила женщину, которая знала, что со мной случилось. Она дотронулась до моей руки, и я услышала сочувствие в её голосе, что немного расстроило меня. Но, с другой стороны, то, что многие люди, которых я даже не знаю, поддерживают меня, помогает мне чувствовать себя не так одиноко в этой темноте
Марта Бустос