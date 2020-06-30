Дзюба пригласил на матч школьника из Челябинска, который помогает детдомам

Савва Ярыгин – очень добрый парень из Челябинска. Он сдаёт макулатуру. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов. Мальчик любит футбол. Его кумиры – Роналду и Дзюба. #СборнаяРоссии восхищается поступком Саввы и приглашает его на ближайший матч. pic.twitter.com/vbm93AuYrY

— Я тут узнал твою историю и был сильно поражён. Ты большой молодец, умничка и вообще нереально крутой парень. Узнал, что тебе нравлюсь я. Большое тебе за это спасибо! Будем стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Я хочу пригласить тебя на ближайший матч сборной России. Надеюсь, что мы скоро увидимся, — сказал Дзюба в видеообращении.