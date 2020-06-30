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Дзюба пригласил на матч школьника из Челябинска, который помогает детдомам

Ранее Лайф рассказывал о Савве Ярыгине, который собирает и сдаёт макулатуру, чтобы покупать футбольные мячи для детских домов и реабилитационных центров.

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Сборная России опубликовала видео, где капитан команды Артём Дзюба приглашает на ближайший матч. Отметим, форвард является кумиром Саввы.

Я тут узнал твою историю и был сильно поражён. Ты большой молодец, умничка и вообще нереально крутой парень. Узнал, что тебе нравлюсь я. Большое тебе за это спасибо! Будем стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Я хочу пригласить тебя на ближайший матч сборной России. Надеюсь, что мы скоро увидимся, — сказал Дзюба в видеообращении.

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