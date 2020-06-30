Коляда, я скажу тебе да! Зачем лучший фигурист России ушёл к тренеру Плющенко

2020 год в фигурном катании — время сумасшедших переходов: Трусова и Константинова — к Плющенко, Кихира — к Орсеру, теперь вот Коляда — к Мишину. Причём трансфер Михаила — первый и единственный значимый для мужского одиночного катания, и это способно изменить расклад сил в будущем сезоне.

Мы привыкли, что Коляда всегда шёл рядом с Ковтуном — два самых талантливых российских одиночника в "постплющенковскую" эпоху. Но в прошедшем сезоне ситуация изменилась: один решил закончить карьеру и ушёл в рэп, другой весь год лечился от синусита. В это время на главную сцену выбрались другие люди — мастер сложнейшего контента Александр Самарин, который страдает от нестабильности выступлений, и чемпион Европы Дмитрий Алиев, оформивший камбэк на высокий уровень.

Более того, от Алиева определённо ждали медали на чемпионате мира в Монреале, но турнир из-за пандемии коронавируса отменили. Поэтому последним российским призёром ЧМ по-прежнему остался Михаил Коляда, выигравший бронзу в 2018 году. Так что не спешите сбрасывать его со счетов.

Видимо, теми же мыслями руководствовался и сам Михаил, решившись поменять тренера. Потому что, по сути, это очень непростое решение. Обычно принято вспоминать про вероломный уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе, ведь они работали вместе целых 11 лет. В случае с Колядой всё ещё серьёзнее: он 20 лет тренировался у Валентины Чеботарёвой! Этот тандем был неразлучен даже в минуты чувствительных падений, но именно сейчас что-то сломалось. Последние старты Коляды оставляли противоречивое впечатление: он вроде бы показывал серьёзное катание, но неизменно ошибался, лишая себя возможности выиграть медаль. Возможно, Михаил решил, что в ситуации, когда лёд постоянно уходит из-под ног, лучшее решение — это что-то поменять.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Уход получился не очень красивым. Хотя всё сделать правильно в такой ситуации, наверное, невозможно. Коляда уже тренировался в Новогорске, а затем попросил тренера отпустить его домой в Санкт-Петербург, сославшись на семейные обстоятельства. А оказавшись в Питере, Михаил тут же приступил к тренировкам в группе Мишина. Может, вышло так себе, но не нам судить.

Плющенко и Мишин в 2014 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

Тренд этого межсезонья — переходить к Плющенко. Так, например, поступила другая бывшая ученица Чеботарёвой — Станислава Константинова. Коляда пошёл дальше и отправился тренироваться не к самому Плющенко, а к его тренеру! Да-да, Алексей Николаевич Мишин в своё время раскрыл для мира фигурного катания двух спортсменов, которые признаются одними из лучших в этом виде спорта, — Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

Однако в последние годы вотчиной Профессора стало женское одиночное катание, ведь его главная ученица — Елизавета Туктамышева. А вот с мужским было туговато. Из Андрея Лазукина, очевидно, не получилось сделать нового чемпиона, Глебу Лутфуллину только предстоит себя показать. Так что переход Михаила Коляды — это отличный шанс для Мишина доказать, что он даже 20 лет спустя может подготовить чемпиона мирового уровня. Тем более что база уже есть, этот алмаз требует лишь огранки.

Я всегда на него надеялся. Жаль, что в трудных ситуациях его характер не всегда способствовал его успеху. Мишин умеет найти в спортсмене потенциал, а у Коляды он давно установлен и всем известен. Возвращение Коляды к соревнованиям создаст более конкурентную атмосферу в борьбе за призовые места на крупнейших турнирах Валентин Писеев Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России

Ягудину и Плющенко помешала ужиться в группе Мишина битва за внимание тренера. Коляде такая проблема явно не грозит, ведь сейчас основной актив Алексея Николаевича — это девушки: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова. А вот парней, способных составить конкуренцию Коляде, просто нет, что выгодно для обеих сторон: тренер будет сконцентрирован на работе с лидером, а фигурист будет доволен вниманием наставника. На бумаге это выглядит как схема "вин ту вин", где оба в выигрыше.

Я думаю, что Миша точно должен выиграть от этого перехода. Алексей Мишин — наш профессор, настоящий гуру. Сейчас Миша прошёл сложные этапы в карьере, при этом он очень одарённый человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом. Я думаю, что мы все должны сказать огромное спасибо Чеботарёвой. Думаю, Миша это сделал, ведь он всегда вёл себя очень достойно, для того, чтобы идти дальше, думаю, это абсолютно правильное решение Илья Авербух Чемпион мира и Европы, призёр Олимпиады