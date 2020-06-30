"В 14 лет меня просили показать в танце "секс". Фигуристка Попова — о том, что сделала с ней карьера

23-летняя фигуристка российская Бетина Попова, недавно завершившая карьеру, рассказала в "Инстаграме", чем обернулось для неё парное катание. По словам девушки, за время спортивной карьеры она хорошо научилась понимать мужчин, но далось такое знание очень нелегко. Спортсменке приходилось терпеть издёвки, подстраиваться под партнёра и изображать чувства, которые ей на тот момент были абсолютно чужды.
Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце "секс" и "страсть" и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется
Бетина Попова
Слева — Бетина Попова с Сергеем Мозговым, справа — с Юрием Власенко. Фото © Instagram / bet1nka
Бетина отметила, что ей часто говорили о том, что она должна заботиться о партнёре и беречь его, ведь найти новую пару для катания непросто. Поэтому девушка пыталась создать максимально комфортные условия для своего коллеги, боясь его потерять. И это обернулось против неё самой. Фигуристке долго пришлось "выкидывать этот опыт из головы".
Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнёра и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. <...> И к определённому возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним ЖЕНЩИНОЙ. Заложенное с 12 лет, извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения
Бетина Попова
С 12 лет Бетина Попова выступала в паре с Юрием Власенко. В 2016-м её партнером стал Сергей Мозговой, с которым она завоевала золото на Универсиаде и работала до завершения карьеры.