Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Муж погибшей чемпионки мира по стрельбе рассказал, как она умирала после родов под присмотром врачей

Медики уверяли мужчину, что причин для беспокойства нет, но всё обернулось трагедией.

74

Фото © Instagram / bobana.velickovic

30-летняя Бобана Момчилович-Величкович умерла спустя три недели после родов. Для многих это известие стало шоком. Убитый горем муж девушки — тренер по гандболу Мирослав Момчилович — рассказал о её последних днях. По его словам, беременность супруги вёл врач частной клиники в городе Заечаре, Сербия, Зоран Рошко. 1 июня с помощью кесарева сечения на свет наконец появился долгожданный малыш.

Фото © Instagram / bobana.velickovic

После родов у девушки разболелась голова. Поэтому Мирослава пустили к ней только следующим утром, огорошив известием о том, что у Бобаны эклампсия — тяжёлое состояние, возникающее у рожениц, при котором давление достигает опасного для жизни уровня. Мужчина сильно перепугался, ведь у жены к тому же был диабет. Он попросил врачей как можно скорее переправить пациентку в клинику в Белграде. Но его уверяли, что всё в порядке и в этом нет необходимости.

Жена казалась совершенно растерянной и была в каком-то состоянии, которое я даже не знаю, как описать. После родов она будто была в порядке, но жаловалась на головную боль, которая тревожила её и в день родов. Мне сказали, что у неё было два приступа, вызванных эклампсией, что-то вроде эпилептического припадка. Я продолжал настаивать на том, чтобы её перевезли в клинику в Белграде, но доктор твердил, что всё под контролем и что в этом нет необходимости. И не разрешал мне переправить её самому

Мирослав Момчилович

Фото © Instagram / bobana.velickovic, mm31011980

В итоге Бобана впала в кому, из которой так и не вышла. Шокированный супруг собирается обратиться в прокуратуру, пишет Blic.

Она была для меня всем. Мы через всё проходили вместе. Это одна из тех любовных историй, о которых говорят... Мы ожидали рождения ребёнка, и теперь он станет моим воспоминанием о Бобане

Мирослав Момчилович

Выбор редакции

Loading...