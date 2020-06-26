Муж погибшей чемпионки мира по стрельбе рассказал, как она умирала после родов под присмотром врачей

30-летняя Бобана Момчилович-Величкович умерла спустя три недели после родов. Для многих это известие стало шоком. Убитый горем муж девушки — тренер по гандболу Мирослав Момчилович — рассказал о её последних днях. По его словам, беременность супруги вёл врач частной клиники в городе Заечаре, Сербия, Зоран Рошко. 1 июня с помощью кесарева сечения на свет наконец появился долгожданный малыш.
Фото © Instagram / bobana.velickovic
После родов у девушки разболелась голова. Поэтому Мирослава пустили к ней только следующим утром, огорошив известием о том, что у Бобаны эклампсия — тяжёлое состояние, возникающее у рожениц, при котором давление достигает опасного для жизни уровня. Мужчина сильно перепугался, ведь у жены к тому же был диабет. Он попросил врачей как можно скорее переправить пациентку в клинику в Белграде. Но его уверяли, что всё в порядке и в этом нет необходимости.
Жена казалась совершенно растерянной и была в каком-то состоянии, которое я даже не знаю, как описать. После родов она будто была в порядке, но жаловалась на головную боль, которая тревожила её и в день родов. Мне сказали, что у неё было два приступа, вызванных эклампсией, что-то вроде эпилептического припадка. Я продолжал настаивать на том, чтобы её перевезли в клинику в Белграде, но доктор твердил, что всё под контролем и что в этом нет необходимости. И не разрешал мне переправить её самому
Мирослав Момчилович
Фото © Instagram / bobana.velickovic, mm31011980
В итоге Бобана впала в кому, из которой так и не вышла. Шокированный супруг собирается обратиться в прокуратуру, пишет Blic.
Она была для меня всем. Мы через всё проходили вместе. Это одна из тех любовных историй, о которых говорят... Мы ожидали рождения ребёнка, и теперь он станет моим воспоминанием о Бобане
Мирослав Момчилович