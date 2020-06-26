Муж погибшей чемпионки мира по стрельбе рассказал, как она умирала после родов под присмотром врачей

Жена казалась совершенно растерянной и была в каком-то состоянии, которое я даже не знаю, как описать. После родов она будто была в порядке, но жаловалась на головную боль, которая тревожила её и в день родов. Мне сказали, что у неё было два приступа, вызванных эклампсией, что-то вроде эпилептического припадка. Я продолжал настаивать на том, чтобы её перевезли в клинику в Белграде, но доктор твердил, что всё под контролем и что в этом нет необходимости. И не разрешал мне переправить её самому

Мирослав Момчилович