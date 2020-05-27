"Кто перекрыл мне воздух?" "Новый Плющенко" читает рэп и рвётся подвинуть Тимати 

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун завершил спортивную карьеру год назад. Он заявил, что устал от соревнований и теперь будет заниматься тренерской работой. Как выяснилось, не только. Макс не забыл и про своё музыкальное хобби, которое теперь, возможно, станет и основным видом деятельности 25-летнего экс-спортсмена. Ковтун выпустил рэп-трек и даже снял клип, который весьма неплохо приняли: десять тысяч просмотров за три дня на нераскрученном канале.

Под видео — в основном восторженные отзывы фанатов, которые теперь мечтают увидеть номер на льду под эту песню.

Если бы на коньках сделал программу под эту песню и снял клип, была бы вообще бооомба <br/>Смирнова Елизавета Пользователь Youtube

Намного лучше, чем его катание, тут он такой, как есть. Убедительно Koknesis Пользователь Youtube

Макс, а это уже заявочка! Готовь новый контент... Зритель всегда будет требовать хлеба и зрелищ! Alexey Rogonov Пользователь Youtube

Однако в клипе использована только часть трека, выпущенного Максом ранее на всех основных платформах. На самом деле композиция длиннее более чем в два раза.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10736673/track/66022314'>2020</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9216975'>Макс Ковтун</a> на Яндекс.Музыке

И как раз в этой части трека, которая не вошла в клип, есть весьма интересные строки, в которых фанаты видят очевидные намёки на карьерное прошлое Ковтуна. А как иначе, если он сам рассуждает про "память о прошлом", а его прошлое на льду мы все отлично помним. Максим — четырёхкратный чемпион России и двукратный призёр чемпионата Европы, но для многих главное, чем он запомнился, — это Олимпиада в Сочи. А вернее — его там отсутствие. Ковтун завоевал право выступать на домашних Играх, но федерация в последний момент всё переиграла и решила отправить на турнир Евгения Плющенко, а 20-летнего Ковтуна оставить ни с чем.

Фото © ITAR-TASS / Павел Смертин

Учитывая отказ Плющенко выступать в одиночном катании из-за травмы, вся эта ситуация с заменой казалась дико несправедливой, ведь юный Ковтун считался едва ли не талантливее самого Евгения, его так и называли — "новый Плющенко". Однако дальнейшая карьера Максима показала, что это суждение было ошибочным. Ковтун так и не выиграл ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира, а спустя пять лет после сочинской Олимпиады и вовсе завершил карьеру. Кажется, что та история очень больно ударила по фигуристу, теперь уже в качестве рэпера он до сих пор ворошит прошлое в своих стихах.

Спасибо плотному дыму и карантину

За то, что мне помог покопаться в себе поглубже,

Иначе я бы не выбрался из этой трясины.

И, глядя на этот город, осаживает, но как-то по-доброму...

Этот трекан не на продажу оптом, скорее, как память о прошлом. ... Время коллабораций, разрыв шаблонов — вот он.

Я наполняюсь духом и становлюсь свободным.

Я всё искал виновных, кто перекрыл мне воздух.

Причиной оказался я, всё оказалось просто.

Судя по тексту песни, Макс основательно покопался в прошлом и выяснил, что если кто-то и был виноват в его провалах, то только он сам. Возможно, осознание этого факта поможет ему на новом этапе карьеры — музыкальном.

Ковтун занимается рэпом достаточно давно, а начал как раз после той самой Олимпиады, чтобы отвлечься. Макс создал группу "ГряZные мысли", вместе с которой выпустил альбом "Неглянец".