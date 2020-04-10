Голые челленджи и онлайн-фотосеты. Как скучает по льду фигуристка Туктамышева

Если футболисты уже потихоньку начинают возвращаться на футбольные поля хотя бы для тренировок, то фигуристам пока остаётся только скучать по льду. Но и скучать можно по-разному. Одна из самых ярких представительниц изящного вида спорта Елизавета Туктамышева на изоляции времени зря не теряет.

За время изоляции фигуристка по прозвищу Императрица много чего успела. Буквально за пару недель до пандемии она провела своё шоу "Горячий лёд" в Санкт-Петербурге и дома как раз нашла время, чтобы смонтировать ролик с лучшими моментами подготовки к мероприятию.

Туктамышева, конечно, признаётся, что очень скучает по льду, но старается тратить освободившееся время на полезные вещи.

Я живу по принципу "находить положительное в любой ситуации", поэтому мой план на ближайшее время — это действительно сделать то, на что никогда не хватало времени. Читаю, смотрю фильмы (да, иногда не самые умные, но смешные и позитивные) и позволяю себе просто подумать Елизавета Туктамышева Чемпионка мира 2015 года

Вам наверняка интересно, что именно читает Лиза? Мопассана и Толстого. Вот и доказательства, причём весьма исчерпывающие.

Фото © instagram / liza_tuktik

Ещё один карантинный принцип Туктамышевой — ешь что хочешь.

Правда, потом рискуешь не суметь спрятаться за подушкой в популярном челлендже...

Но чемпионка мира не только развлекалась, но и работала. С помощью подписчиков и хореографов Туктамышева разучила произвольную программу на следующий сезон! Насладятся не только фанаты японской культуры.

Без традиционных домашних тренировок тоже никак.

Но если такие онлайн-занятия проводят плюс-минус все фигуристки, то до онлайн-фотосессии додумалась только Лиза. Коньки, диван, книга, facetime, минимум одежды и максимум страсти — всё в стиле Туктика.

А ещё Туктамышева похвасталась важным событием, которого ждала девять месяцев! Догадались, о чём речь? О снятых брекетах, конечно!

Кроме того, Туктамышева пробует себя и в журналистском жанре. Фигуристка запустила проект Tuktik Talk. Подход как всегда креативный, да и гости мощные. Например, теннисистка Дарья Касаткина.

Фото © instagram / liza_tuktik

Не обходится фигуристка и без традиционных мемов. Вот новый: "Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду".