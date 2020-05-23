Экс-футболист сборной Сербии совершил самоубийство

Бывший игрок сборной Сербии Милян Мрдакович, который более известен по выступлениям за харьковский футбольный клуб "Металлист", совершил самоубийство. Об этом на своём официальном сайте сообщил бывший клуб нападающего "Войводина".

Сообщается, что экс-игроку было 38 лет. Трагедия произошла в квартире в центре Белграда.

Мрдакович за свою карьеру успел поиграть во многих клубах. Кроме "Металлиста" он выступал в таких клубах, как австрийский "Ред Булл", тель-авивский "Маккаби", португальской "Витории" и многих других. А в составе китайского "Шаньдун Лунэн" футболист выиграл чемпионат страны.