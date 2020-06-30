Володин назвал поправки к конституции новым этапом в развитии России

В период пандемии особенно актуально звучат "социальные пункты", отмечает он.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что вынесенные на голосование поправки к конституции — это новый этап в развитии страны с более высокими стандартами жизни.

— Мы с вами цементируем наши ценности, защищая их, мы не даём никому посягать на них, но и, конечно, здесь крайне важно подчеркнуть, что мы не только защищаем свой суверенитет, но и не позволяем принятием этих поправок посягать хотя бы на его частичку, — сказал Володин в эфире Первого канала.

По мнению председателя ГД, этот новый этап базируется на новых стандартах правового социального государства, суверенного государства, где чтут традиции и ценности, защищают свою историю, где приоритетом является внимание к детям и семье.

Володин считает, что ситуация с коронавирусом не уменьшила интерес россиян к поправкам, потому что предлагаемые изменения в основной закон подтвердили свою актуальность, особенно в этой непростой ситуации.