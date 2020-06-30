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Россияне назвали самые важные поправки к конституции — видео

Мы спросили жителей российских городов, почему нужно прийти и проголосовать.

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В России продолжается голосование по поправкам к конституции. Лайф спросил у жителей Тюмени, Казани и Новосибирска, почему для них важно отдать свой голос и какие изменения они считают наиболее значимыми.

Многие из опрошенных нами россиян выделили поправки, касающиеся пенсий, а также защиты животных и защиты исторической правды.

Давно я ждала этого дня. Я и моя семья проголосовали за. Я думаю о своих детях, внуках, чтобы всё было хорошо, — говорит жительница Казани.

Проголосовала за, потому что наша конституция будет защищать животных, поскольку очень много животных, над которыми люди издеваются и остаются безнаказанными, — добавила жительница Тюмени.

Те, кто голосовал против, заявили, что не согласны с некоторыми поправками из общего списка, а не с документом в целом.

Напомним, в России идёт уже шестой день голосования по поправкам к конституции. Оно стартовало 25 июня и завершится завтра вечером, 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 30 июня составила 45,7%.

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