Россияне назвали самые важные поправки к конституции — видео

В России продолжается голосование по поправкам к конституции. Лайф спросил у жителей Тюмени, Казани и Новосибирска, почему для них важно отдать свой голос и какие изменения они считают наиболее значимыми.

Многие из опрошенных нами россиян выделили поправки, касающиеся пенсий, а также защиты животных и защиты исторической правды.

— Давно я ждала этого дня. Я и моя семья проголосовали за. Я думаю о своих детях, внуках, чтобы всё было хорошо, — говорит жительница Казани.

— Проголосовала за, потому что наша конституция будет защищать животных, поскольку очень много животных, над которыми люди издеваются и остаются безнаказанными, — добавила жительница Тюмени.

Те, кто голосовал против, заявили, что не согласны с некоторыми поправками из общего списка, а не с документом в целом.