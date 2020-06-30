Глава Поискового движения России: Слова президента у Ржевского мемориала находят отклик в сердце каждого гражданина

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева назвала символичным тот факт, что президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам именно на фоне Ржевского мемориала, созданного на средства народных пожертвований.

— Это дань памяти и уважения тем, кто ценой своих жизней остановил врага на пути в Москву в сложный начальный период Великой Отечественной войны <...> И то, что сказал президент, находит отклик в сердце и мыслях каждого гражданина. Мы и правда голосуем не просто за поправки, мы отдаём свой голос за наше будущее, — приводит слова Цунаевой пресс-служба ОНФ.

Она отметила, что 500 тысяч человек принимают активное участие в процессе как наблюдатели, и это ещё раз подчёркивает ответственное отношение к ценностям нашего общества, которые призвана защищать конституция.

— Завтра — основной день голосования. День, когда мы можем решить, принимаем ли мы поправки. День, когда голос каждого важен, голос каждого решает судьбу нашей страны, — добавила руководитель Поискового движения России.