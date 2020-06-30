Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава Поискового движения России: Слова президента у Ржевского мемориала находят отклик в сердце каждого гражданина

В преддверии основного дня голосования по поправкам Елена Цунаева заявила о важности участия в нём каждого гражданина.

62

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева назвала символичным тот факт, что президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам именно на фоне Ржевского мемориала, созданного на средства народных пожертвований.

Это дань памяти и уважения тем, кто ценой своих жизней остановил врага на пути в Москву в сложный начальный период Великой Отечественной войны <...> И то, что сказал президент, находит отклик в сердце и мыслях каждого гражданина. Мы и правда голосуем не просто за поправки, мы отдаём свой голос за наше будущее, — приводит слова Цунаевой пресс-служба ОНФ.

Она отметила, что 500 тысяч человек принимают активное участие в процессе как наблюдатели, и это ещё раз подчёркивает ответственное отношение к ценностям нашего общества, которые призвана защищать конституция.

Завтра основной день голосования. День, когда мы можем решить, принимаем ли мы поправки. День, когда голос каждого важен, голос каждого решает судьбу нашей страны, — добавила руководитель Поискового движения России.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели — до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн.

Выбор редакции

Loading...