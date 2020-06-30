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Путин передал ветерану записку на открытии мемориала подо Ржевом. СМИ узнали её содержание

Она предназначалась сопровождавшей бывшего разведчика девушке по имени Екатерина.

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Видео © Mash

Президент России Владимир Путин во время открытия Мемориала советскому солдату подо Ржевом написал на листке несколько слов и передал одному из ветеранов. Mash удалось узнать содержание загадочной записки от главы государства.

Оказалось, что она предназначалась сопровождавшей бывшего разведчика девушке Екатерине, которая "мечтала получить буквы Путина". Ветеран, полковник милиции в отставке Николай Макарович Черных рассказал президенту о желании спутницы, и глава государства сразу решил его исполнить. Путин написал: "Екатерине Сергеевне, с уважением". А затем поставил подпись и дату.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по окончании торжественной части церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату приняли участие в акции "Сад памяти". Лидеры двух стран высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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