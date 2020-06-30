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Машина вдребезги. Четыре человека пострадали при падении дерева в Санкт-Петербурге — видео

Водителя и трёх его пассажирок госпитализировали.

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В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали, когда во время шторма на машину "Лада-Веста" упало дерево. Инцидент произошёл на Институтском проспекте. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, на которой виден момент падения дерева.

Как отмечает "Интерфакс", травмы получили парень и три девушки. Их госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 19 июня в Санкт-Петербурге в результате сильнейшего ветра во время грозы обрушился строительный кран. Тогда в результате ЧП погиб крановщик.

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