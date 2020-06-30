Машина вдребезги. Четыре человека пострадали при падении дерева в Санкт-Петербурге — видео

В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали, когда во время шторма на машину "Лада-Веста" упало дерево. Инцидент произошёл на Институтском проспекте. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, на которой виден момент падения дерева.

Как отмечает "Интерфакс", травмы получили парень и три девушки. Их госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.