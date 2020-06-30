"Переживаю за судьбу страны". Михаил Боярский принял участие в голосовании по поправкам

В общероссийском голосовании по поправкам к конституции принял участие актёр театра и кино Михаил Боярский. Для волеизъявления артист прибыл на избирательный участок № 2180 в Санкт-Петербурге.

— Я, честно говоря, даже не представляю, как может быть по-другому. Я переживаю за судьбу своей страны, за наш город, за свою семью, за будущее своих детей, внуков, правнуков. Как я могу не принять участие? — объяснил свою позицию актёр в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".