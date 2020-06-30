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"Переживаю за судьбу страны". Михаил Боярский принял участие в голосовании по поправкам

Он подчеркнул, что от волеизъявления зависит судьба всей страны.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В общероссийском голосовании по поправкам к конституции принял участие актёр театра и кино Михаил Боярский. Для волеизъявления артист прибыл на избирательный участок № 2180 в Санкт-Петербурге.

Я, честно говоря, даже не представляю, как может быть по-другому. Я переживаю за судьбу своей страны, за наш город, за свою семью, за будущее своих детей, внуков, правнуков. Как я могу не принять участие? — объяснил свою позицию актёр в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Заключительный и основной день состоится завтра. Сегодня же окончательно завершается электронное голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области с 25 июня. Этой функцией сегодня воспользовался мэр столицы Сергей Собянин. Ранее председатель ЦИК сообщила, что за четыре дня голосования общая явка по России превысила 45%.

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