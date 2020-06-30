"Пример очевидной фальсификации". Эксперт оценила видео сторонников Навального о голосовании по поправкам

Видео, которое выложили соратники блогера Алексея Навального из Владивостока, является очевидной фальсификацией. Во время выборов противники поправок часто идут на такие подмены, когда старые видеозаписи выдают за актуальные. Об этом сообщила Лайфу директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

— На самом деле, это такой пример очевидной фальсификации. Это уже не первый пример. Мы видели ряд других фактов распространения подобных фейков с использованием видеомонтажа и видео прошлых лет, прошлых выборов и не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ, — объяснила она.

Ранее штаб Навального во Владивостоке сообщил, что голосующие в Уссурийске обнаружили себя в числе проголосовавших. Проверка показала, что ролик снят в 2019-м, у женщины в руках бюллетень, на котором написан этот год. Также на людях в ролике нет масок, за окном солнечно, а в Уссурийске третий день подряд льют дожди.

Вокруг голосования по поправкам к конституции разворачивается беспрецедентная ситуация, добавила Мизулина. По её словам, такого количества вбросов недостоверной информации ещё не было.

— Порядка 1000–1500 только наши ребята ежедневно обрабатывают такого рода фейков. Мы видим, что эти манипуляции делаются организованно, за ними стоит пять команд, которые занимаются такой работой, и работают они профессионально, — добавила она.