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Наблюдатели объяснили цель фейков соратника Навального о голосовании по поправкам

По мнению специалистов, Леонид Волков любит публиковать данные для формирования негативной картины по процессу волеизъявления граждан.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Глава общественного штаба Москвы по наблюдению за голосованием по поправкам в конституцию Илья Массух назвал разбудораживанием общественного мнения фейковые посты сторонников блогера Алексея Навального якобы о нарушениях на избирательных участках. В частности, речь идёт о публикациях представителя Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, сообщившего об отказе сотрудников нескольких УИК работать из-за опасений заразиться коронавирусом.

Мы связывались с МГИКом и у нас наблюдатели находятся на всех участках. Ситуация, что есть какие-то новые члены УИКа и они работают вместо назначенных, изначально не подтверждается. Проверили те участки, которые обозначены в сообщениях и, скажем так, это не так. Мне кажется, это разбудораживание общественного мнения, что характерно для Леонида Волкова, — сказал Массух Лайфу.

Он заявил, что соратник Навального любит выхватывать непроверенные факты либо подставлять данные для формирования какой-то негативной картины по процессу волеизъявления граждан.

Напомним, Волков ранее опубликовал сообщение о том, что якобы на шести УИК Москвы члены избирательной комиссии отказались работать из-за коронавируса, в связи с чем их место заняли посторонние люди. После опровержения он удалил фейковые посты со своих страниц, но они остались в соцсетях команды Навального.

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