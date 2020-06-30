Наблюдатели объяснили цель фейков соратника Навального о голосовании по поправкам

Глава общественного штаба Москвы по наблюдению за голосованием по поправкам в конституцию Илья Массух назвал разбудораживанием общественного мнения фейковые посты сторонников блогера Алексея Навального якобы о нарушениях на избирательных участках. В частности, речь идёт о публикациях представителя Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, сообщившего об отказе сотрудников нескольких УИК работать из-за опасений заразиться коронавирусом.

— Мы связывались с МГИКом и у нас наблюдатели находятся на всех участках. Ситуация, что есть какие-то новые члены УИКа и они работают вместо назначенных, изначально не подтверждается. Проверили те участки, которые обозначены в сообщениях и, скажем так, это не так. Мне кажется, это разбудораживание общественного мнения, что характерно для Леонида Волкова, — сказал Массух Лайфу.

Он заявил, что соратник Навального любит выхватывать непроверенные факты либо подставлять данные для формирования какой-то негативной картины по процессу волеизъявления граждан.