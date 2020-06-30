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"Чётко и прозрачно". Гендиректор КамАЗа оценил процедуру голосования по поправкам к конституции

Он напомнил, что именно сейчас, приходя на избирательные участки, россияне определяют своё будущее.

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Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Злоупотребления на избирательных участках полностью исключены. Процедура голосования очень продумана, поэтому всё проходит чётко и прозрачно. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Накануне он сам отдал голос на одном из участков.

Также я обратил внимание на выполнение санитарно-эпидемиологических норм. Члены участковой избирательной комиссии не позволили мне отклониться от чёткого, прописанного санитарными нормами маршрута, регламента, выполняли всё быстро, корректно. Очень продумана система голосования, — отметил он.

Когогин напомнил, что на голосование вынесены все жизненно важные вопросы для россиян. Поэтому, проявляя свою гражданскую позицию сейчас, мы закладываем будущее наших детей.

Я считаю, что сегодня мы таким образом проявляем гражданскую позицию, закладываем будущее наших детей. Определяем ближайшее, дальнее будущее, стратегию. Крайне важно проявить сознательность и прийти на избирательные участки, выразить своё мнение относительно предлагаемых поправок, — добавил он.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Заключительный и основной день состоится завтра. Сегодня же окончательно завершается электронное голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области с 25 июня. Ранее председатель ЦИК сообщила, что за четыре дня голосования общая явка по России превысила 45%.

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