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Эксперт назвал политической шизофренией попытки "Голоса" распространять фейки о голосовании

Как отметил политолог, действия организации имеют явный характер хорошо спланированной провокации.

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Фото из сообщества "Голос" © "ВКонтакте"

Все фейки, которые за последние дни пытались распространять активисты движения "Голос", серьёзно дискредитировали организацию. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читая заявление "Голоса", я не смог избавиться от ощущения того, что попытка выставить себя носителем истины в последней инстанции всегда заканчивается политической шизофренией. Поэтому хочется порекомендовать ребятам провериться у врачей, — сказал политолог.

По словам Мухина, всё, что сделал "Голос" за дни голосования, имеет явный характер хорошо спланированной провокации. Кроме того, он заявил, что в отношении руководства организации необходимо принимать меры административного характера, чтобы больше не допустить подобных случаев.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором куратор движения "Голос" инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений, а ещё ранее пользователи обнаружили фейковый отчёт организации о голосовании по поправкам к конституции.

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