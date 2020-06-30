Эксперт назвал политической шизофренией попытки "Голоса" распространять фейки о голосовании

Все фейки, которые за последние дни пытались распространять активисты движения "Голос", серьёзно дискредитировали организацию. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Читая заявление "Голоса", я не смог избавиться от ощущения того, что попытка выставить себя носителем истины в последней инстанции всегда заканчивается политической шизофренией. Поэтому хочется порекомендовать ребятам провериться у врачей, — сказал политолог.

По словам Мухина, всё, что сделал "Голос" за дни голосования, имеет явный характер хорошо спланированной провокации. Кроме того, он заявил, что в отношении руководства организации необходимо принимать меры административного характера, чтобы больше не допустить подобных случаев.