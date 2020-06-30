Собянин: Попытки взлома не повлияли на ход электронного голосования

Ни одна провокация и хакерская попытка взломать систему не повлияли на ход электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Были лишь небольшие сбои, которые никак не повлияли на процесс голосования. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Система серьёзно защищена. До того, как запустить её в работу, апробировали её много раз, привлекли хакеров, которые пытались нарушить работу. Мы выставили приз в два миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но так никто и не сломал. Деньги пришлось отдать разработчикам, — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Прямо там градоначальник тоже отдал свой голос, используя электронную систему.