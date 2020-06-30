"Самое плохое — это безразличие". Космонавт Сергей Крикалёв проголосовал по поправкам к конституции

Российский космонавт Сергей Крикалёв принял участие в голосовании по поправкам к конституции. По его мнению, наиболее важными поправками являются те, которые касаются суверенитета и целостности страны.

— Я считаю, что, когда ставятся вопросы народного государственного уровня, каждый человек обязан проголосовать. Этот голос может быть "за", может быть "против". Но самое плохое — это безразличие, поскольку жизнь должна определяться нашим выбором, — отметил космонавт.

Крикалёв рассказал, что уже прошла подготовка голосования, в котором примут участие два космонавта с борта Международной космической станции. Даже те, кто находится за пределами Земли, смогут сделать свой выбор.

— Для одного из космонавтов, который является москвичом, оно будет организовано с помощью электронных средств. И второй будет голосовать с помощью доверенного лица, которое выразит его мнение и опустит бюллетень вместо него, — объяснил он.