"Самое плохое — это безразличие". Космонавт Сергей Крикалёв проголосовал по поправкам к конституции

Российский космонавт Сергей Крикалёв принял участие в голосовании по поправкам к конституции. По его мнению, наиболее важными поправками являются те, которые касаются суверенитета и целостности страны.
— Я считаю, что, когда ставятся вопросы народного государственного уровня, каждый человек обязан проголосовать. Этот голос может быть "за", может быть "против". Но самое плохое — это безразличие, поскольку жизнь должна определяться нашим выбором, — отметил космонавт.
Крикалёв рассказал, что уже прошла подготовка голосования, в котором примут участие два космонавта с борта Международной космической станции. Даже те, кто находится за пределами Земли, смогут сделать свой выбор.
— Для одного из космонавтов, который является москвичом, оно будет организовано с помощью электронных средств. И второй будет голосовать с помощью доверенного лица, которое выразит его мнение и опустит бюллетень вместо него, — объяснил он.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Ранее председатель ЦИК сообщила, что за четыре дня голосования общая явка по России превысила 45%.
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