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Памфилова заявила об отсутствии серьёзных жалоб по поводу голосования о поправках к конституции

Она также поблагодарила главу Нижегородской области и отметила, что в этом регионе не было никаких проблем.

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Фото © Роман Вдовиченко / LIFE

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что серьёзных жалоб по поводу голосования о поправках к конституции не поступало.

У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИК, сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Памфилова также поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за создание возможности проведения дистанционного голосования и отметила, что в этом регионе не было никаких проблем. Она добавила, что рада такому выбору для проведения процедуры онлайн наряду с Москвой.

Ранее глава ЦИК проголосовала на избирательном участке в Подмосковье. Она заверила россиян, что попытки двойного голосования не пройдут, и заявила об опасностях накрутки явки, поскольку они дискредитируют процедуру.

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