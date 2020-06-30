Памфилова заявила об отсутствии серьёзных жалоб по поводу голосования о поправках к конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что серьёзных жалоб по поводу голосования о поправках к конституции не поступало.
— У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИК, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Памфилова также поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за создание возможности проведения дистанционного голосования и отметила, что в этом регионе не было никаких проблем. Она добавила, что рада такому выбору для проведения процедуры онлайн наряду с Москвой.
Ранее глава ЦИК проголосовала на избирательном участке в Подмосковье. Она заверила россиян, что попытки двойного голосования не пройдут, и заявила об опасностях накрутки явки, поскольку они дискредитируют процедуру.
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