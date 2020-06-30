Сайт Общественной палаты России и проект "Фейкам.нет" подверглись DDoS-атаке

Сайт Общественной палаты и сайт проекта "Фейкам.нет" подвергся DDoS-атаке хакеров. Об этом журналистам сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

— Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования, особенно учитывая "падение" сайта "Фейкам.нет" в это же время, — сказал Малькевич.

Он считает, что нападение связано с активной деятельностью палаты по разоблачению фейков о всероссийском голосовании по поправкам к конституции. Члены ОП активно опровергают недостоверную информацию, размещаемую движением "Голос" на сайте "Карта нарушений на выборах".

Малькевич отметил, что ОП выявила более пяти тысяч фейков. По его мнению, 1 июля, в ключевой день голосования, они будут появляться чуть ли не ежечасно.

— Вероятно, целью хакеров было лишить Общественную палату собственной онлайн-площадки для размещения опровержений, — подчеркнул руководитель группы.