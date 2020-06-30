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Сайт Общественной палаты России и проект "Фейкам.нет" подверглись DDoS-атаке

В ОП РФ считают, что это связано с активной деятельностью палаты по разоблачению фейков.

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Фото © Pixabay

Сайт Общественной палаты и сайт проекта "Фейкам.нет" подвергся DDoS-атаке хакеров. Об этом журналистам сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования, особенно учитывая "падение" сайта "Фейкам.нет" в это же время, — сказал Малькевич.

Он считает, что нападение связано с активной деятельностью палаты по разоблачению фейков о всероссийском голосовании по поправкам к конституции. Члены ОП активно опровергают недостоверную информацию, размещаемую движением "Голос" на сайте "Карта нарушений на выборах".

Малькевич отметил, что ОП выявила более пяти тысяч фейков. По его мнению, 1 июля, в ключевой день голосования, они будут появляться чуть ли не ежечасно.

Вероятно, целью хакеров было лишить Общественную палату собственной онлайн-площадки для размещения опровержений, — подчеркнул руководитель группы.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал политической шизофренией попытки "Голоса" распространять фейки о голосовании.

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