Врачи в Архангельской области вылечили пациента, 56 дней болевшего CoViD-19

В Котласе Архангельской области врачи местной больницы вылечили пациента, который болел коронавирусной инфекцией 56 дней. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

— У пациента была двусторонняя тотальная пневмония — поражены были и правое, и левое лёгкие — и тяжёлая дыхательная недостаточность, — отметил главный врач больницы Дмитрий Богданов.

По его словам, у больного развилась полиорганная недостаточность — когда сердечно-сосудистая, мочевыделительная и центральная нервная системы не работали. На месяц его подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, он находился в медикаментозном сне.

— Затем в течение долгого времени нуждался в поддерживающей терапии, — добавил Богданов.

Главврач отметил, что пациент среднего возраста и находится в хорошей физической форме. Однако у него было одно хроническое заболевание.

В настоящий момент мужчину выписали домой, однако врачи продолжают наблюдать за ним амбулаторно.