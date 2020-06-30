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Врачи в Архангельской области вылечили пациента, 56 дней болевшего CoViD-19

Месяц он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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Фото © ТАСС / EPA / Leszek Szymanski

В Котласе Архангельской области врачи местной больницы вылечили пациента, который болел коронавирусной инфекцией 56 дней. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

У пациента была двусторонняя тотальная пневмония — поражены были и правое, и левое лёгкие — и тяжёлая дыхательная недостаточность, — отметил главный врач больницы Дмитрий Богданов.

По его словам, у больного развилась полиорганная недостаточность — когда сердечно-сосудистая, мочевыделительная и центральная нервная системы не работали. На месяц его подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, он находился в медикаментозном сне.

Затем в течение долгого времени нуждался в поддерживающей терапии, — добавил Богданов.

Главврач отметил, что пациент среднего возраста и находится в хорошей физической форме. Однако у него было одно хроническое заболевание.

В настоящий момент мужчину выписали домой, однако врачи продолжают наблюдать за ним амбулаторно.

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