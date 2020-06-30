Музеи, бани и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

В Санкт-Петербурге с понедельника, 6 июля, возобновят работу государственные музеи и выставочные залы, плавательные бассейны и фитнес-центры, не находящиеся в торгово-развлекательных комплексах. Такое постановление подписал во вторник губернатор Александр Беглов. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", свои двери для посетителей также распахнут частные банные комплексы. Но все эти учреждения по-прежнему должны обеспечивать соблюдение требований безопасности: маски и перчатки обязательны к использованию как работниками, так и посетителями.

Некоторые другие ограничения тоже останутся в силе, например, в экскурсионных группах должно быть не более пяти посетителей, а допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры будет возможен только по предварительной записи. Зато ограничение на площадь торгового зала для объектов розничной торговли с 6 июля снимается.