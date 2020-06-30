Минкомсвязь отчиталась об удалении всех персональных данных граждан для цифровых пропусков

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ удалили все персональные данные россиян, которые оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу в пик эпидемии коронавируса и период нерабочих дней. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

— Мы всё удалили, — подтвердил министр.

Напомним, пропускной режим действовал в ряде регионов с плохой эпидемиологической ситуацией с начала апреля. Жители должны были оформлять специальные QR-коды в приложении, которые позволяли им передвигаться по городу в личных целях в условиях карантина.