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Минкомсвязь отчиталась об удалении всех персональных данных граждан для цифровых пропусков

Последние регионы отказались от этих ограничительных мер в середине июня.

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ удалили все персональные данные россиян, которые оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу в пик эпидемии коронавируса и период нерабочих дней. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Мы всё удалили, — подтвердил министр.

Напомним, пропускной режим действовал в ряде регионов с плохой эпидемиологической ситуацией с начала апреля. Жители должны были оформлять специальные QR-коды в приложении, которые позволяли им передвигаться по городу в личных целях в условиях карантина.

Одним из последних регионов, где отменили пропускной режим, стал Краснодарский край. Кроме того, в регионе также отменили обязательную обсервацию для приезжих. Однако эта мера была отменена всего неделю назад. В Москве же пропуска отменили 9 июня. На сегодняшний день в столице открыты парки, рестораны, торговые центры и другие объекты инфраструктуры города.

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