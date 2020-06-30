Мантуров: Опыта и запасов России хватит на три волны коронавируса

Опыта и запасов России хватит даже на три волны коронавируса. К тому же по решению президента сейчас формируется государственный резерв. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом министр отметил, что нужно соблюдать все правила безопасности, чтобы не допустить второй волны.

— У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была. С точки зрения опыта, запасов, которые уже сформированы, ещё не выкуплены и находятся на складах, и плюс мы по принятому президентом решению сейчас формируем ещё и государственный резерв материальный. Поэтому нам вторая волна не страшна, — отметил министр.