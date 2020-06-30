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Жителям Подмосковья с 1 июля разрешат прогулки

Из ограничений останутся только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

На территории Московской области с 1 июля разрешаются прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв. Губернатор подписал постановление о переходе к следующему этапу снятия ограничений, который позволит гражданам пользоваться беседками и иными объектами парковой и дворовой инфраструктуры, с которыми могли контактировать другие граждане.

Кроме того, со среды в регионе возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи. Завтра же заработают кружки и возобновятся репетиции творческих и тренировки спортивных коллективов. Кроме того, с 1 июля в полном объёме возобновляет работу загс.

Ранее Воробьёв сообщал, что детские сады свои двери откроют чуть позже. По его словам, со следующей недели, "по сути", из ограничений останется только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

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