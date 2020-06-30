Жителям Подмосковья с 1 июля разрешат прогулки

На территории Московской области с 1 июля разрешаются прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв. Губернатор подписал постановление о переходе к следующему этапу снятия ограничений, который позволит гражданам пользоваться беседками и иными объектами парковой и дворовой инфраструктуры, с которыми могли контактировать другие граждане.

Кроме того, со среды в регионе возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи. Завтра же заработают кружки и возобновятся репетиции творческих и тренировки спортивных коллективов. Кроме того, с 1 июля в полном объёме возобновляет работу загс.