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За сутки в России выявили 6693 новых случая коронавируса

За всё время выздоровело уже 412 650 пациентов.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявили ещё 6693 случая коронавируса, при этом у 30,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 647 849 случаев в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+745 случаев за сутки), Подмосковье (+301), ХМАО (+279), Свердловская область (+276) и Петербург (+253). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 154 человека (9320 летальных исходов за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 9220 пациентов (412 650 за весь период).

Тем временем в России продолжаются испытания вакцин против CoViD-19. Три прототипа уже успешно их прошли. Образцы показали эффективную способность формировать иммунный ответ вирусу.

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