За сутки в России выявили 6693 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6693 случая коронавируса, при этом у 30,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 647 849 случаев в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+745 случаев за сутки), Подмосковье (+301), ХМАО (+279), Свердловская область (+276) и Петербург (+253). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 154 человека (9320 летальных исходов за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 9220 пациентов (412 650 за весь период).