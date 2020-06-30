Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 150 тысяч

С начала пандемии московские врачи вылечили более 150 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397, — уточнила заместитель московского мэра.

Выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19, а тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, также предложили стать донорами плазмы.