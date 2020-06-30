Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавируса

Отмечается, что эти препараты "наиболее продвинутые" с точки зрения полученных результатов.

227

Фото © Pixabay

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России успешно преодолели испытания три прототипа вакцины от коронавируса.

Они показали эффективную способность формировать иммунный ответ вирусу.

Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты, — цитирует Максютова РИА "Новости".

Гендиректор "Вектора" также назвал самую большую сложность при создании лекарства. По его мнению, препарат должен быть безопасным и обладать способностью к созданию защиты.

Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован, — уточнил он.

Максютов добавил, что над созданием вакцин в центре трудится более ста сотрудников.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявлено более ста штаммов коронавируса.

Выбор редакции

Loading...