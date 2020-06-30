В России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавируса

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России успешно преодолели испытания три прототипа вакцины от коронавируса.
Они показали эффективную способность формировать иммунный ответ вирусу.
— Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты, — цитирует Максютова РИА "Новости".
Гендиректор "Вектора" также назвал самую большую сложность при создании лекарства. По его мнению, препарат должен быть безопасным и обладать способностью к созданию защиты.
— Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован, — уточнил он.
Максютов добавил, что над созданием вакцин в центре трудится более ста сотрудников.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявлено более ста штаммов коронавируса.