Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса после 1 сентября

CoViD-19 постепенно отступает в России, но прогнозы делать ещё рано, считает Виктор Малеев.

Открытие школ 1 сентября едва ли может стать причиной второй волны коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев.

— Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения. Массово дети могут быть только переносчиками. А чтобы дети не были переносчиками, надо изолировать болеющих взрослых, — объяснил эпидемиолог в интервью Ura.ru.

Тем не менее Малеев уверен, что педагоги и родители школьников готовы к любому варианту развития событий после 1 сентября. Он отметил, что CoViD-19 постепенно отступает, но прогнозы делать ещё рано, поскольку до начала учебного года ещё целых два месяца. Эпидемиолог не исключает, что ситуация с коронавирусом в стране может стремительно поменяться.