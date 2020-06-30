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Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса после 1 сентября

CoViD-19 постепенно отступает в России, но прогнозы делать ещё рано, считает Виктор Малеев.

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Фото © Pixabay

Открытие школ 1 сентября едва ли может стать причиной второй волны коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев.

Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения. Массово дети могут быть только переносчиками. А чтобы дети не были переносчиками, надо изолировать болеющих взрослых, — объяснил эпидемиолог в интервью Ura.ru.

Тем не менее Малеев уверен, что педагоги и родители школьников готовы к любому варианту развития событий после 1 сентября. Он отметил, что CoViD-19 постепенно отступает, но прогнозы делать ещё рано, поскольку до начала учебного года ещё целых два месяца. Эпидемиолог не исключает, что ситуация с коронавирусом в стране может стремительно поменяться.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России выявили ещё 6693 случая коронавируса, при этом у 30,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

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