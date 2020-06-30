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"Скелетина, ты ему не пара!" Звезду "Папиных дочек" затравили из-за слухов о романе с Прилучным

Некоторые пользователи не смогли смириться с тем, что "мажор" мог найти себе новую пассию после расставания с Агатой Муцениеце.

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Фото © Instagram / bugevuge / m1r0slava_karpovich

Звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович затравили в соцсетях из-за слухов о романе с Павлом Прилучным. Информация о возможных отношениях между коллегами по спектаклю "Косметика врага" пока подтверждения не получила, но поклонникам актёра это не помешало устроить на страницу его предполагаемой девушки настоящую атаку.

Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина страшная, — приводит портал "Дни.ру" один из комментариев со страницы Карпович.

Некоторые поклонники Прилучного, не стесняясь в выражениях, оскорбляют актрису, желают ей смерти и грозят расправой. Впрочем, другие подписчики пытаются заступиться за Карпович и советуют просто закрыть комментарии на странице. Сама актриса пока предпочитает игнорировать угрозы и оскорбления.

Большинство комментаторов просто не могут смириться с тем, что "мажор" мог найти себе новую пассию после расставания с Агатой Муцениеце, с которой он был в браке восемь лет. Пара официально развелась 15 июня. При разделе имущества Прилучный оставил бывшей супруге Mercedes GL и четырёхкомнатную квартиру за 28 миллионов рублей.

Павел Прилучный — российский актёр театра и кино, который получил известность после выхода на экраны фильма "На игре" и сериала "Кадеты". Одним из самых громких проектов с участием артиста стал сериал "Мажор". В детстве и юношестве он серьёзно занимался боксом и хореографией, что впоследствии пригодилось ему в актёрстве. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

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