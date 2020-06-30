"Скелетина, ты ему не пара!" Звезду "Папиных дочек" затравили из-за слухов о романе с Прилучным

Звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович затравили в соцсетях из-за слухов о романе с Павлом Прилучным. Информация о возможных отношениях между коллегами по спектаклю "Косметика врага" пока подтверждения не получила, но поклонникам актёра это не помешало устроить на страницу его предполагаемой девушки настоящую атаку.

— Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина страшная, — приводит портал "Дни.ру" один из комментариев со страницы Карпович.

Некоторые поклонники Прилучного, не стесняясь в выражениях, оскорбляют актрису, желают ей смерти и грозят расправой. Впрочем, другие подписчики пытаются заступиться за Карпович и советуют просто закрыть комментарии на странице. Сама актриса пока предпочитает игнорировать угрозы и оскорбления.

Большинство комментаторов просто не могут смириться с тем, что "мажор" мог найти себе новую пассию после расставания с Агатой Муцениеце, с которой он был в браке восемь лет. Пара официально развелась 15 июня. При разделе имущества Прилучный оставил бывшей супруге Mercedes GL и четырёхкомнатную квартиру за 28 миллионов рублей.