Путин поздравил Ливанова с юбилеем и назвал его корифеем киноискусства

Президент России Владимир Путин поздравили с 85-летием советского и российского актёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

— Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актёрские работы, всё ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное, искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений, — говорится в поздравлении.

Также поздравление от лица Правительства РФ Василию Ливанову направил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил дар артиста воплощать на экране замыслы великих писателей.

— Вы обладаете особым даром, умеете очень достоверно воплощать на экране замысел великих писателей, погружать зрителей в атмосферу произведений Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова, Артура Конан Дойла. Каждая роль в Вашем исполнении неповторима, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте правительства.

Отметим, сценарист, режиссёр и народный артист РСФСР Василий Ливанов за свою карьеру снялся в более чем 40 фильмах, среди которых "Коллеги", "Звезда пленительного счастья", "Ярославна, королева Франции". Но настоящую славу, притом мирового масштаба, ему принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля.