Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин поздравил российских металлургов с их профессиональным праздником

Президент отметил, что эта отрасль хорошо показала себя в условиях пандемии.

59
Post cover

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил работников и всех причастных к горно-металлургической отрасли с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением, — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день горно-металлургический комплекс является одной из основных отраслей российской экономики, которая продолжает рост, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и другие сложности, вызванные экономическим кризисом. Президент также отметил множественные достижения, такие как разнообразие продукции и использование в работе передовых технологий.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции не просто негативно повлияла на российскую экономику, но и буквально заморозила её, в связи с чем выросла безработица и сократился ВВП страны.

Выбор редакции

Loading...