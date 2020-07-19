Путин поздравил российских металлургов с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и всех причастных к горно-металлургической отрасли с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

— Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением, — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день горно-металлургический комплекс является одной из основных отраслей российской экономики, которая продолжает рост, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и другие сложности, вызванные экономическим кризисом. Президент также отметил множественные достижения, такие как разнообразие продукции и использование в работе передовых технологий.