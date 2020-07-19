Биологи нашли способы изменить процесс старения клеток

Биологи и биоинженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего изучили клеточные процессы у дрожжей Sacharocmyces cerevisiae и пришли к выводу, что старение клеток в одинаковой среде происходит двумя разными путями. Результаты исследования опубликованы на портале Phys.org.

Научное исследование проводилось с помощью методов микрогидродинамики и компьютерного моделирования. Было установлено, что половина клеток старели в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка — региона в ядерной ДНК, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У второй половины развивалась дисфункция митохондрий — энергетических станций клетки.

Учёные выяснили, что механизм развития клетки устанавливается в раннем возрасте и действует всю жизнь человека. Но исследователи нашли способ перепрограммировать главную молекулярную схему с помощью модификации её ДНК. Так был создан новый путь старения, продолжительность жизни при этом увеличивалась.

Биологи и биоинженеры продолжат исследования в этой сфере на более сложных клетках и организмах. В частности, они планируют использовать человеческие ткани.