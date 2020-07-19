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Глава Пентагона призвал союзников по НАТО усиляться для сдерживания России

В то же время главным мировым "нарушителем спокойствия" Марк Эспер назвал Китай.

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Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

НАТО и всем его членам необходимо повысить боеготовность, в том числе и для сдерживания России. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер. Как сообщает пресс-служба Пентагона, глава ведомства призвал союзников по Северо-атлантическому альянсу увеличить расходы на укрепление блока и тратить на это не менее двух процентов от своего ВВП.

Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но ещё больше предстоит сделать. Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнёров, чего мы с нетерпением ждём, — сказал Эспер.

В то же время, глава Пентагона подчеркнул, что, с его точки зрения, Китай является большей проблемой, чем Россия.

Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия. Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены, — утверждает Эспер.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп признал ответственность США за кибератаку на российское Агентство интернет-исследований.

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