Глава Пентагона призвал союзников по НАТО усиляться для сдерживания России

НАТО и всем его членам необходимо повысить боеготовность, в том числе и для сдерживания России. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер. Как сообщает пресс-служба Пентагона, глава ведомства призвал союзников по Северо-атлантическому альянсу увеличить расходы на укрепление блока и тратить на это не менее двух процентов от своего ВВП.

— Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но ещё больше предстоит сделать. Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнёров, чего мы с нетерпением ждём, — сказал Эспер.

В то же время, глава Пентагона подчеркнул, что, с его точки зрения, Китай является большей проблемой, чем Россия.

— Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия. Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены, — утверждает Эспер.